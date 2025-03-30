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  • 90 bin camide şehitler ve mazlumlar için eller semaya açıldı
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90 bin camide şehitler ve mazlumlar için eller semaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan Bayramı namazı sonrasında Türkiye'deki 90 bin camide, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlar, şehitler ve Mehmetçikler için dua edildi.

AA30 Mart 2025 Pazar 14:45 - Güncelleme:
90 bin camide şehitler ve mazlumlar için eller semaya açıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirilen dua programına katıldı.

Burada bayram namazını kıldıran ve hutbe irat eden Erbaş, daha sonra şehitler ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua etti.

Erbaş, duasında bilhassa Gazze'de, işgalcilerin zulmü altında ezilen, vatanını, yurtlarını korumak için mücadele edenlerin muzaffer olması temennisinde bulunarak, bütün İslam aleminin Gazzelilere yardımda birlik, beraberlik içinde olmasını diledi.

Şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Erbaş, ülkenin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını, fesat ve fitne sokmak isteyenlere fırsat verilmemesini temenni etti. Erbaş, gelecek nesillerin de kıyamete kadar İslam'dan ayrılmaması dileğinde bulundu.

  • Ramazan Bayramı namazı
  • Mazlumlar için dua
  • Mehmetçikler için dua

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