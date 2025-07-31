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90 bin camiden dualar yükselecek! Erbaş'tan tüm Türkiye'ye çağrı

Bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dualar edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm Türkiye'ye dualara 'Evlerimizden de hep birlikte amin diyelim.' çağrısı yaptı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
90 bin camiden dualar yükselecek! Erbaş'tan tüm Türkiye'ye çağrı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."

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