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Güncel

90 bin lira değerindeki plakları çalan hırsız yakalandı

Eskişehir'de bir evin bodrum katında bulunan 90 bin lira değerindeki çok sayıda müzik plağını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Müzik plakları ise bulunarak sahibi F.A'ya teslim edildi.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:49
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokak'ta F.A'ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının zanlısı Boran A'yı kent merkezindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Müzik plakları ise bulunarak sahibi F.A'ya teslim edildi.

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