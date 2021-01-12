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90 saatlik kamera kaydı izlendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete yakalandı

Van'da, birçok kişiyi 'evlenme' vaadiyle kandırarak, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alıp, kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:34
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;Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok kişiyi 'evlilik' vaadiyle kandırıp, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alarak kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini belirlemek için harekete geçti. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, soruşturma başlattı. Ekip, şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etmek için 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince 3 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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