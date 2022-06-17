900 bin genç eğitim alıyor! Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacaklar

Taşkın, Düzenleme Komitesi Başkanı olduğu "Urfa 4.0 Zirvesi" kapsamında geldiği Şanlıurfa'da AA muhabirine, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi"nde gelinen son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde yürütülen projenin Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarıyla yürütüldüğünü aktaran Taşkın, Türkiye'nin dijital dönüşümüne gençlerin enerjisi ve sinerjisiyle katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Taşkın, her kurum ve kuruluşun bilgi güvenliğini sağlamak için siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Bilgi teknolojilerinde özellikle kodlama yapan kişilerin bulunmasında zorlanıldığını vurgulayan Taşkın, yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı alanında eğitimler verdiklerini anlattı.

- "İSTİHDAM TALEBİNE GÖRE EĞİTİM VERİLİYOR"

Türkiye'de şu anda 150 bine yakın yazılımcı bulunduğunu ancak ihtiyacın çok daha fazla olduğunu belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"1 milyon yazılımcı projemize şu ana kadar 900 bin gencimiz kayıt yaptırdı ve eğitim alıyor. Bu çok değerli bir proje, hedefimiz 1 milyon gençtir. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın anonsu ile projemizi başlatmıştık. Gençlerimiz hangi meslek grubunda olursa olsun yazılım öğrenmeye başladı. 6 ana dalda 26 kategoride eğitim alıyorlar. Bu programları oluştururken 40 sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldik, ihtiyaçları belirledik. 100'den fazla büyük şirket ile oturup hangi alanlarda ihtiyaçları olduğunu konuştuk. Şirketlerimizden gelen taleplere göre eğitim programını oluşturduk. Oluşturduğumuz kariyer alanları şu an Türkiye'de ihtiyaç duyulan branşlardır.



Gençlerimiz hiç endişe etmesin. Farklı alanlarda mesleği olabilir ya da hiçbir işi, lise, üniversite eğitimi olmayabilir, bu fark etmez, yeter ki istekli olup öğrenmeye açık olsunlar. 900 bin gençten 350 bini eğitimlerini tamamlayarak CV'lerini oluşturdu. Devlet aslında şu anda özel şirketlerdeki kariyer CV'si gibi gencine bir kariyer hizmeti sunuyor, bu da bir ilk. Çünkü bizim platformumuzda artık işverenlerimiz de var. İşverenler ile protokoller imzaladık."

Taşkın, verdikleri eğitimlerden faydalanan 200 bini aşkın kişinin de istihdam aşamasına geldiğine dikkati çekti.

- "GENÇLER UZAKTAN İSTİHDAM EDİLECEK"

Cebrail Taşkın, özellikle salgın sürecinde birçok sektörün yazılımcıya ve uzaktan çalışma programlarının yönetimini sağlayacak uzmanlara ihtiyaç duyduğunun çok net bir şekilde anlaşıldığını dile getirdi.

Proje kapsamında ilk defa Şanlıurfa'dan 80 gencin uzaktan istihdam edilmesinin planlandığını, proje kapsamında 3 bin 500 gencin kentte eğitim aldığını aktaran Taşkın "Bu arkadaşlarımızın Şanlıurfa'da evlerinde yaşayarak İstanbul ve Ankara şirketlerinde işe yerleştirilmesini sağlayacağız. Bu sayede kent ekonomisine de katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

Taşkın, çevrim içi gerçekleştirilen eğitimlerin ortalama 3 ay sürdüğünü, gençlerin projeye ilişkin detayları "1milyonistihdam.hmb.gov.tr" adresinden öğrenebileceğini kaydetti.

- GENÇLER AVANTAJLI BULUYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürü Osman Ali Polat da projeyle ilgili iş birliği yaptıklarını, yazılım ve robotik kodlama konularında bir yılda yaklaşık 4 bin gence çeşitli kurslarda eğitim vererek teknolojik altyapı oluşturduklarını vurguladı.

Kursiyerlerden Ramazan Aydın ise 2 aydır belediye bünyesinde robotik kodlama eğitimi aldığını belirterek, "Bir milyon istihdamın parçası olduğumuz için çok gururlu ve mutluyuz. İyi işler başaracağımıza eminim. Öğrendiklerimizin çok daha ilerisine gideceğimizi düşünüyoruz. Bunun için Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şehriban Özpınar, geleceğin mesleğini öğrendiğine işaret ederek, "Bize verilen eğitimi daha ileri seviyelere ulaştırmak ve kendi projelerimi oluşturmak istiyorum. Bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Heyecanlıyım, inşallah bu bölümde seçilenlerden biri olurum." ifadesini kullandı.

Sabri Yılmaz da istihdam garantili eğitime katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.