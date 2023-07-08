900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Temelinde 4 bin 300 fore kazık kullanılan hastanede depreme dayanıklı olarak sismik izolatörler de kullanılırken, şehir hastanesi ile kentteki yoğun bakım kapasitesi 2 katına çıkartılacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461'e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak. 283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor. 4 bin 300 fore kazık ve 562 izolatör ile depremden korunacak

Öte yandan hastane inşaatının yükselmeye başlaması ile birlikte kule vinç sayısının da arttırılacağı, yeni gelecek kulelerle birlikte inşaat çalışmalarının daha da hızlanacağı belirtildi.