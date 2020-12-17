İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2020 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7277
  • EURO
    9,4828
  • ALTIN
    470.652
  • BIST100
    1399.76
Güncel

91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin yakalandı

Ağrı'da İran plakalı iki tırda yapılan aramada toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan, kentte ele geçirilen 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesinin, ülkede yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:44
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ve uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda durdurulan ve uluslararası yasal yük taşıyan İran plakalı iki tırda arama yapan ekipler, tırın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan İran uyruklu iki sürücü tutuklandı, tırlara da el konuldu.

Öte yandan, kentte ele geçirilen 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesinin, ülkede yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.