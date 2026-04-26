91 yılda 10 bin pilot: THK gökyüzüne kanat açtırıyor

AA muhabirinin, THK'den aldığı bilgiye göre, 26 Nisan, Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de pilot eğitimi konusunda da önemli bir rol üstlenen THK'nin uçuş okulunda ve THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde alınan 4 yıllık lisans eğitimiyle pilot olunabiliyor.

Burada 91 yıllık sürede 10 bine yakın pilot mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeye devam ediyor.

- ULUSAL VE ULUSLARARASI HAVACILIK STANDARTLARINA UYGUN EĞİTİM VERİLİYOR

Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği THK Uçuş Akademisi bünyesindeki pilotaj eğitimlerinde, başlangıç ve ileri seviye eğitimler için modern eğitim uçakları kullanılıyor. Bu kapsamda genellikle 22 tek motorlu ve 4 çok motorlu eğitim uçağı ile üç son teknoloji simülatör kullanılarak öğrencilerin teorik ve pratik açıdan kapsamlı eğitim almaları sağlanıyor.

Kurum, 1935'ten beri pilotluğu meslek edinmek isteyen ve bu özel mesleğin belli şartlarını yerine getiren kişilere ticari pilotluk lisansı (ATPL) ve özel pilotluk lisansı (PPL) veriyor.

- MEZUNLARIN İŞE GİRİŞ BAŞARI ORANI OLDUKÇA YÜKSEK BULUNUYOR

Sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları yetiştirirken filoda bulunan 25 son teknoloji Garmin 1000 Glass Cockpit sisteme sahip eğitim uçakları kullanılıyor. Bu durum hava yolu sektörüne geçişte öğrencilerin entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Uçuş okullarındaki akademik ve idari anlamdaki eğitim uzman hocalar tarafından verilirken mezunların işe giriş başarı oranının yüksekliği dikkati çekiyor.

Pilotluk eğitimleri Ankara Etimesgut, İzmir Efes Selçuk ve Antalya Karain meydanlarındaki THK'ye ait havaalanlarında gerçekleştiriliyor. Eğitime katılabilmek için en az lise mezunu olmak, yaş kriterini sağlamak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor.