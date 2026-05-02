92 hektarı kül etmenin bedeli! Hem hapis yatacak, hem 43,7 milyon ödeyecek

Korkunç olay, 28 Temmuz 2024 günü Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda yaşandı.

Orman içerisinde piknik yapan arkadaş grubun attığı bir torpil kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangın ağaçlara sıçradı. 18 saatin ardından yangın kontrol altına alınmış olsada 92 hektar ormanlık alan yanarak küle döndü. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada olayın şüplenisi 21 yaşındaki M.S. hakkında "taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçlaması ile dava açıldı.

ŞAKA AMAÇLI ATILAN TORPİL 43.7 MİLYON ZARARA NEDEN OLDU

Soruşturma sürecinde hazırlanan teknik raporda, yangına müdahale masrafları ve tahrip olan alanın yeniden ağaçlandırma giderleri hesaplandı. Toplam kamu zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu bildirildi ve bu tutarın sorumludan tahsili istendi.

Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, sanığın eylemi sonucu oluşan tahribatı ve kusur durumunu değerlendirerek hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, yangının yol açtığı milyonlarca liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verildi. M.S., "Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 43.7 milyon tazminat ödemeye mahkül edildi.