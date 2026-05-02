İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 92 hektarı kül etmenin bedeli! Hem hapis yatacak, hem 43,7 milyon ödeyecek
Güncel

92 hektarı kül etmenin bedeli! Hem hapis yatacak, hem 43,7 milyon ödeyecek

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde piknik yaparken attığı torpille 92 hektar ormanlık alanın küle dönmesine neden olan 21 yaşındaki M.S., yargılandığı davada hapis ve rekor tazminat cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verirken, yangına müdahale masrafları ve ağaçlandırma giderlerini kapsayan 43,7 milyon liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.

ABONE OL

Korkunç olay, 28 Temmuz 2024 günü Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda yaşandı.

Orman içerisinde piknik yapan arkadaş grubun attığı bir torpil kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangın ağaçlara sıçradı. 18 saatin ardından yangın kontrol altına alınmış olsada 92 hektar ormanlık alan yanarak küle döndü. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada olayın şüplenisi 21 yaşındaki M.S. hakkında "taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçlaması ile dava açıldı.

ŞAKA AMAÇLI ATILAN TORPİL 43.7 MİLYON ZARARA NEDEN OLDU

Soruşturma sürecinde hazırlanan teknik raporda, yangına müdahale masrafları ve tahrip olan alanın yeniden ağaçlandırma giderleri hesaplandı. Toplam kamu zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu bildirildi ve bu tutarın sorumludan tahsili istendi.

Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, sanığın eylemi sonucu oluşan tahribatı ve kusur durumunu değerlendirerek hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, yangının yol açtığı milyonlarca liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verildi. M.S., "Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 43.7 milyon tazminat ödemeye mahkül edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.