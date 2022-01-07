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  • 92 yaşındaki felçli hasta tedavi sonucu sağlığına kavuştu
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92 yaşındaki felçli hasta tedavi sonucu sağlığına kavuştu

Kütahya'da, beyin felci geçirdikten sonra yürüyemeyen 92 yaşındaki Emine Adakuş, uygulanan tedavi sonrasında yeniden sağlığına kavuştu. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile Nöroşirürji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, Adakuş'a gerekli müdahaleyi yaparak trombolitik tedaviyle tıkalı damarı açtı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:27
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Gediz ilçesinde yaşayan Adakuş, aniden konuşamama, algıda bozukluk ve sağ tarafında oluşan hareket kısıtlılığı şikayetiyle ilçe hastanesine başvurdu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Nöroloji Kliniğine yönlendirilen Adakuş'un burada yapılan ilk muayenesinde beyin angiografisinde beynin sol yarısını besleyen ana arterlerden birinin tıkalı olduğu tespit edildi.

Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile Nöroşirürji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, Adakuş'a gerekli müdahaleyi yaparak trombolitik tedaviyle tıkalı damarı açtı.

Doç. Dr. Çetiner, yaptığı açıklamada, akut inmenin acil bir durum olduğunu belirterek, söz konusu durumda tedavilerin ana hedefinin tıkalı damarın açılması olduğunu kaydetti.

Erken tedavi ile kalıcı sakatlığının azaldığını ifade eden Çetiner, "Bu nedenle inmeli hastalar inme belirtilerinin fark edilmesinden sonra bir an önce inme merkezi olan hastanelere yönlendirilmelidir. Emine Hanım da zamanında kliniğimize yönlendirilmiş ve gerekli müdahale yapılmıştır. Hastamıza, inme belirtilerinin başlamasından yaklaşık 4 saat sonra uyguladığımız trombolitik tedaviden belirgin fayda görüldü. Tıkalı damar açıldı. Emine Hanım taburcu olduktan 3 ay sonra kontrol için inme polikliniğimize yürüyerek geldi. Bu durum hem hastamızı hem bizleri oldukça mutlu etti." diye konuştu.

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