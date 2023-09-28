İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4056
  • EURO
    29,0515
  • ALTIN
    1643.82
  • BIST100
    8218.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 93 kişi ölmüştü... Kerkük'teki düğün salonlarında denetim yapıldı
Güncel

93 kişi ölmüştü... Kerkük'teki düğün salonlarında denetim yapıldı

Irak'ın Musul kentinde 93 kişinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan düğün salonu yangınının ardından Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarında denetim gerçekleştirildi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
93 kişi ölmüştü... Kerkük'teki düğün salonlarında denetim yapıldı
ABONE OL

Kerkük Turizm Daire Müdürü Sermed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'deki düğün salonu yangınından sonra Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarındaki denetimleri artırdıklarını söyledi.

Yapılan denetimlerden sonra kentteki onlarca düğün salonundan sadece 8'inin ruhsatlı olduğunun ortaya çıktığını belirten Muhammed, ruhsatsız salonlar hakkında gereken cezalar uygulandığını ifade etti.

Muhammed, Kerkük'te can güvenliğinin korunması için gereken önlem ve malzemeler bulundurmadığı için kırkın üzerinde düğün, eğlence ve spor salonuna kapatma ihtarı verdiklerini kaydetti.

Özellikle düğün salonlarının denetimlerini daha da sıkılaştırdıklarını vurgulayan Muhammed, denetimlerin aylık olarak düzenli şekilde yapılması için gereken talimatların verildiğini aktardı.

Musul'daki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Kurtulanlar yangının havai fişekten kaynaklandığını anlatmıştı.

  • musul düğün
  • kerkük etkinlik
  • yangın denetimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.