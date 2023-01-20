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93 yaşında hayatını kaybetti: Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski milletvekili Nadir Latif İslam'ın cenaze namazına katıldı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 14:42 - Güncelleme:
93 yaşında hayatını kaybetti: Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı
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Adalet Partisi Sakarya Eski Milletvekili, CHP'li İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın babası, eski AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınpederi eski Milletvekili Nadir Latif İslam bugün tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetmişti. İslam için Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında İslam, Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhumun gelini eski bakan Ayşenur İslam, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Millet Vekili Çiğdem Atabek, 27. Dönem CHP milletvekili Cihangir İslam, meclis başkanı danışmanı Cem İslam, merhumun oğulları Bahadır İslam, Fahri İslam, partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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