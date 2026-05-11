Güncel

936 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı! 24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında vatandaşları yaklaşık 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı belirlenen 224 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 133'ünün tutuklandığı bildirildi.

İHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:37
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşları yaklaşık 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÇOK SAYIDA DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin, vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp, "Sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek, iş bulma vaadiyle dolandırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

