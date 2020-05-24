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95 yaşındaki Rüştü dede, torunlarına sanal ortamda el öptürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 95 yaşındaki Rüştü Güvenç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle torunları ile sanal ortamda bayramlaştı.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 17:43 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 17:44
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Güvenç, torunları ve torunlarının çocukları ile telekonferans yöntemiyle görüşerek bayram sevinci yaşadı.

Güvenç'in Ankara ve İstanbul'da yaşayan 6 torunu, her bayramda yaptıkları dede ziyaretini bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştiremedi.

Dedelerinin bayramını telekonferansla kutlayan torunlar, sanal ortamda dedelerinin elini öpüp, Barış Manço'nun ''Bugün Bayram' adlı şarkısını seslendirdi.

Torunlarını telefonda karşısında görünce duygulanan Güvenç, ilk defa böyle bir bayram kutlaması yaşadığını, bütün torunlarıyla uzaktan da olsa görüştüğü için çok duygulandığını söyledi.

Torunlarının ''Elini uzat öpelim'' demesi üzerine Güvenç, gülümseyerek elini telefona uzattı.

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