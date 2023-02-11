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96 afetzede ve yaralıyı taşıyan uçak İstanbul'a indi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Öte yandan Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
96 afetzede ve yaralıyı taşıyan uçak İstanbul'a indi
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Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 51 kişi ile 45 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

45 DEPREMZEDE İLE 33 İSPANYOL ARAMA-KURTARMA PERSONELİNİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi.

Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Depremzedeler ile İspanyol ekip, otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Adana'dan kalkış yapan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 2 sağlık personelini taşıyan ambulans uçak da Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerince uçaktan sedyelerle ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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