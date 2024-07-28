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97 milyon lira ödeme yapıldı! Türk Kızılaydan depremzede esnafa destek

Türk Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik canlanmaya destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazı kapsamında 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yaptı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
97 milyon lira ödeme yapıldı! Türk Kızılaydan depremzede esnafa destek
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yaralarını sarmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Esnaf Destek Programı'nın ikinci aşaması tamamlandı.

Hatay'da 1478, Kahramanmaraş'ta 583, Malatya'da 562, Adıyaman'da 550, Gaziantep'te 215, Osmaniye'de 156 olmak üzere toplamda 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yapıldı.

Böylece program kapsamında, bu yıl içinde yapılan toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin liraya ulaştı.

Program kapsamında işletme sahiplerinin ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin etmesine katkıda bulanan Kızılay, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını amaçlıyor.

Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında, işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olması yer alıyor.

  • Türk Kızılay
  • Deprem Bölgesi
  • Esnaf Destek Programı

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