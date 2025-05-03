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  • 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı
Güncel

991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecinin tamamlandığını bildirdi.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcı yetiştirme modelinde köklü değişiklik getirerek Türk yargısında mesleğe hazırlığı daha güçlü ve etkin kılmayı hedefledikleri hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında, sınavlarında başarılı olan 2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladıklarını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisiyle geçirilecek 3 yıllık sürede teorik bilgiyle sınırlı kalınmayacak, pratiği bilen, deneyimli, donanımlı yargı mensupları yetişecek. Hakimlik ve savcılığa geçişte daha sağlam ve ölçülebilir bir hazırlık süreci oluşturulacak. Atamalarını gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılarımıza eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

- 991 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISININ ATAMASI YAPILDI

Öte yandan, Bakanlıktan atamalara ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapılırken, güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri ise devam ediyor.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcısı olarak, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842'si atandı. Bunların 774'ü açıktan, 68'i ise naklen göreve yerleştirildi.

Avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte ise sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması tamamlandı.

İdari yargı hakim yardımcılığında da sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46'sı açıktan, 4'ü naklen görevlendirildi.

Ataması yapılanlar, görevlerine 13-15 Mayıs'ta başlayacak. Başlayış işlemleri, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

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