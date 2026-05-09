İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 998 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 9'a yükseldi
Güncel

998 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen ve sosyal medya üzerinden 998 milyon liralık vurgunun ortaya çıkarıldığı dev siber dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 9'a yükselirken, firari 3 yabancı uyruklu şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
998 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 9'a yükseldi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göynük ilçesinde 2 vatandaşın mağdur edilmesi üzerine başlatılan "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" soruşturması derinleşerek sürüyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Hakkari, Mardin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

6 KİŞİ DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sosyal medya üzerinden vatandaşları ağlarına düşürerek 998 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerden 9'unun daha jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Alınan son kararlarla birlikte dev siber operasyonda tutuklu sayısı 9'a ulaşmış oldu.

YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan, yürütülen titiz soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu 3 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde söz konusu 3 şüphelinin yurt dışında oldukları belirlenirken, firari şahıslara yönelik hukuki sürecin ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.