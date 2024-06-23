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A Milli Takımımızın mağlubiyeti sonrası HDP'li eski vekilden skandal paylaşım!

PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra vekil olan ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giymesinin ardından vekilliği düşürülen HDP'li Ferhat Encü, A Milli Takımımızın Portekiz'e yenilmesini kutladı. Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren Encü'ye sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi.

23 Haziran 2024 Pazar 08:15 - Güncelleme:
A Milli Takımımızın mağlubiyeti sonrası HDP'li eski vekilden skandal paylaşım!
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2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

HDP'li eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Ferhat Encü Portekiz'e destek verdiğini ilan etti.

Ferhat Encü'ye sosyal medyadan büyük tepki gelirken, Encü aynı tavrına diğer paylaşımlarıyla da devam ederek Türk Milli Takımı'nın yenilgisine sevindiğini açıkça gösterdi.

PKK KAMPLARINDA EĞİTİM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve vekilliği düşürülen HDP'li Ferhat Encü'nün PKK kamplarında eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı.

CİLO DAĞINDAKİ FESTİVALDEN RAHATSIZ OLMUŞTU!

Ferhat Encü, terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Cilo dağında Valilik tarafından düzenlenen "Cilo Fest' organizasyonundan rahatsız olmuştu. Festivalde halay çeken insanların videosunu paylaşan Encü, tepki çeken sözler sarf etmişti.

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