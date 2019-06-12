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A101 13 Haziran aktüel ürünler listesi yarın satışa çıkıyor! 13 Haziran aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

A101 13 Haziran aktüel indirimli ürünler listesi yarın satışa çıkıyor. A101 marketlerinde raflardaki yerini alacak olan indirimli ürünleri vatandaşlar merak ediyor. A101'de Perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler olacak. Peki, ‘Aldın Aldın’ kampanyasıyla vatandaşlara sunulan A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Eviniz için her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz A101 13 Haziran aktüel ürünler listesinde, XL yatak örtüsü 49,95 TL, Kilim 24,95 TL, Çift kişilik pike 19,95 TL, Bay omuz askılı çanta 12,95 TL, İçim light süt 13,95 TL, Torku dondurulmuş dana ve kuzu cızbız köfte 16,95 TL, Banvit piliç jumbo sosis 5,45 TL, Öncü pul biber ise 19,95 TL'den satışa sunulacak. İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler listesi...

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‘Aldın Aldın’ kampanyasıyla vatandaşlara sunulan A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Yarından itibaren satışa çıkacak olan A101 Aktüel ürünler listesindeki indirimli ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eviniz için her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz listede, , XL yatak örtüsü 49,95 TL, Kilim 24,95 TL, Çift kişilik pike 19,95 TL, Bay omuz askılı çanta 12,95 TL, İçim light süt 13,95 TL, Torku dondurulmuş dana ve kuzu cızbız köfte 16,95 TL, Banvit piliç jumbo sosis 5,45 TL, Öncü pul biber ise 19,95 TL'den satışa sunulacak. Bunun yanında, Karadem gurme siyah çay 12,95 TL, Sarıyer gazoz 5,95 TL, Pasta Del Capitona diş macunu 6,95 TL, Perfect kanatlı kurutmalık 39,95 TL, Solid ütü masası 59,95 TL, Silikon mandal 4,95 TL, Duş setini de 14,95 TL'de alma fırsatını yakalayabilirsiniz. İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler listesi...

A101 13 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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