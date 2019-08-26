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A101 29 Ağustos 2019 kırtasiye kataloğu yayında! A101 okul malzemeleri geldi mi?

A101 29 Ağustos 2019 kırtasiye kataloğu yayında. A101 okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı tüm öğrenci ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı. Öğrenci ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. A101'e okul malzemeleri 29 Ağustos'tan itibaren gelecek. 29 Ağustos Perşembe günü A4 80 yaprak spiralli plastik kapaklı defter 3,95 TL’den, A4 72 yaprak spiralli karton kapaklı defter 3,75 TL’den, 96 yaprak lastikli sert kapaklı not defteri 7,45 TL’den, 100 yaprak spiralli not defteri 1,65 TL’den, körüklü 13 bölmeli evrak dosyası 7,95 TL’den satılacak.

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A101 okul malzemeleri geldi mi? merak ediliyor. A101 29 Ağustos 2019 kırtasiye kataloğu yayında. Yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm öğrenci ve velileri alışveriş heyecanı sardı. 29 Ağustos Perşembe günü A4 80 yaprak spiralli plastik kapaklı defter 3,95 TL’den, A4 72 yaprak spiralli karton kapaklı defter 3,75 TL’den, 96 yaprak lastikli sert kapaklı not defteri 7,45 TL’den, 100 yaprak spiralli not defteri 1,65 TL’den, körüklü 13 bölmeli evrak dosyası 7,95 TL’den satışa çıkarılacak. 
 
A101 OKUL MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
A101 okul malzemeleri henüz gelmedi. A101 okul malzemeleri 29 Ağustos 2019 Perşembe günü gelecek. 29 Ağustos Perşembe günü A4 80 yaprak spiralli plastik kapaklı defter 3,95 TL’den, A4 72 yaprak spiralli karton kapaklı defter 3,75 TL’den, 96 yaprak lastikli sert kapaklı not defteri 7,45 TL’den, 100 yaprak spiralli not defteri 1,65 TL’den, körüklü 13 bölmeli evrak dosyası 7,95 TL’den satılacak.
 
A101 29 AĞUSTOS 2019 KIRTASİYE KATALOĞU YAYINDA!
 

 

 

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