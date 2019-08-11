A101 bugün açık mı? A101 bayramda kaçta açılıyor? sorularının yanıtları A101 müşterilerince merak ediliyor. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos'ta yani bugün başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Kurban talaşınında başladığı şu saatlerde evlerindeki eksikleri almak isteyen vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığı saat kaçta açıldığını araştırmaya başladılar. A101 bayram çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler....

A101 BUGÜN AÇIK MI?

A101 geçtiğimiz sene, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2., 3. gün ve 4. gün açık olması bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.