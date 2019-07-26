Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bu özel ve anlamlı bayramda ibadetlerini yerine getirerek kurban kesecekler. A101'de müşterilerine bu imkanı sunabilmek için kurbanlık satışlarını başlattı. A101 kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? A101 kurbanlık siparişi nasıl veriliyor? sorularının yanıtları da tüm müşteriler tarafından araştırılmaya başlandı. A101 kurbanlık yorumları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2019 NE KADAR?

Kurbanlık büyükbaş 1/7 hisse en az 20 kg 1,345,00 TL,

Kurbanlık Karaman koç en az 14 kg 1,195,00 TL'den satışa sunulacak.

A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİYOR?

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

KURBANLIKLARIN KESİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Kurbanlıkların kesimi bayramın 1. günü bayram namazı sonrası başlayacaktır.

SİPARİŞİ MAĞAZADAN İSTEDİĞİM BAŞKA BİRİ TESLİM ALABİLİR Mİ?

Kurbanlık büyükbaş hisse veya koç’ ta sepete ekle butonuna tıkladığınızda açılan Vekalet formu sayfasında “teslim alacak adı soyadı” kısmına teslim alacak kişiyi yazabilirsiniz.

KURBANLIK KOÇU KESİMDEN SONRA NASIL MUHAFAZA EDEREK GÖNDERECEKSİNİZ?

Kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır. Kemikli kurbanlık koçun minimum ağırlığı 14 kg’ dır. Kesilen kurbanlıklar soğutmalı araçlar ile mağazalara teslim edilecektir.

KURBANLIK BÜYÜKBAŞLARI NASIL MUHAFAZA EDEREK GÖNDERECEKSİNİZ?

Kurbanlık büyükbaşlar kesimin ardından soğutma odalarına alınacak, sonrasında toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, büyükbaşların tüm kısımları hissesi oranında özel poşetli koliye paylaştırılacaktır. Kemiksiz kurbanlık büyükbaşlar hissesinin minimum ağırlığı 20 kg’ dır. Kesilen kurbanlıklar soğutmalı araçlar ile mağazalara teslim edilecektir.

NE ZAMANA KADAR SİPARİŞ VEREBİLİRİM ?

Kurban ürünlerimiz stoklarla sınırlı olup, 10 Ağustos 2019 12:00'e kadar sipariş verebilirsiniz.

KURUMSAL MÜŞTERİLER SİPARİŞ VEREBİLİR Mİ ?

Kurumsal müşteriler kurban siparişi oluşturamamaktadır

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak olup 14 Ağustos Çarşamba günü bayramın son günü olacaktır. 10 Ağustos Cumartesi günü ise bayram arifesi olarak kutlanacaktır.

Kurbanlık satışı için hazırlıklar tam 3 ay önceden başlıyor marketlerde. Kurbanlık satın alacaklar için de bu süreç 1 ay önceden başlıyor. Uygun fiyatlı hatta en ucuz kurbanlıkları bu yıl internette satışına başlanacak.

İnternetten yapılan kurban satışında en çok yoğunluğun İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa’da beklense de uygun fiyatlarda kurbanlık satışı olacağı için Türkiye’nin birçok ilinde internetten kurban talebinin çok yüksek olacağı bekleniyor.