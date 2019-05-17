AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden şahıs gözaltına alındı Bayburt'ta görev sırasında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili Twitter hesabından hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen Fatih Kılıçparlar, Gaziantep'te gözaltına alındı.