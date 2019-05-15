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AA muhabirini arama çalışmaları yarın devam edecek

Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 6'ncı günü, Bayburt Valiliği koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce başlatılan dere akışının azaltılması çalışmalarıyla sürdürüldü.

Nişancı'nın düştüğü alandaki şiddetli suyun azaltılması için derede yapılan bent yakınına, İSKİ'den getirilen tahliye motorları yerleştirildi. İş makinelerinin yardımıyla gerçekleştirilen işlemlerde suyun tahliye edileceği yol güzergahına ise tahliye boruları konuldu.

Bentin bulunduğu alanda çalışmaları inceleyen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, DSİ, İSKİ ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timi yetkilileriyle görüştü.

Arama çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğüne işaret eden Vali Pehlivan, Nişancı'nın bulunabilmesi için bütün imkanların ortaya konulduğunu ve konulmaya da devam edileceğini söyledi.

Öte yandan, bent ve çevresinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam etti.

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki alandan vadiye inen ekipler, halatlar vasıtasıyla şiddetli suyun aktığı bölgede demir çubuklarla arama gerçekleştirdi.

Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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