İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

AA sonuçları sandık başından duyurdu

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin sonuçları, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 19:13 - Güncelleme:
AA sonuçları sandık başından duyurdu
ABONE OL

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde sandık başından veri aktaran Anadolu Ajansı çalışanları, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında da aynı şekilde görev yaptı.

Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi.

Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından sandık başından veri girişi yaptı. Personelin bir kısmı ise merkezden veri girişi görevini üstlendi.

Anadolu Ajansının editoryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.

Islak imzalı tutanak görselleri, hazırlanan mobil uygulamayla sisteme girildi.

Amazon Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranan görsellerden elde edilen veriler daha sonra grafiklere dönüştürülerek abonelere aktarıldı.

  • Anadolu Ajansı
  • seçim sonucu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.