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''AB güçlü bir Türkiye'yle daha güçlü olacak''

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Avrupa'nın geçmişinin ortak olduğuna işaret ederek, tarafların geleceği de birlikte inşa etmesi gerektiğini kaydetti. Kaymakcı, 'AB'nin güçlü bir Türkiye'yle daha güçlü olabileceğine ve küresel aktör olabileceğine inanıyoruz.' diye konuştu.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 11:06 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:06
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9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle bir video mesaj yayımlayan Kaymakcı, başta Türk vatandaşları olmak üzere tüm Avrupa'daki vatandaşların Avrupa Günü'nü kutladı.

Kaymakcı, 9 Mayıs'ın Avrupa'da barışın, istikrarın, birlikte inşa etmenin ve bütünleşmenin sembolü olduğunu belirterek, "Biz de 1999'dan itibaren, Türkiye AB'ye resmen aday ilan edildikten sonra, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamaya başladık. Geleceğimizin ortak olduğuna inanıyoruz. AB'nin güçlü bir Türkiye'yle daha güçlü olabileceğine ve küresel aktör olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'nın geçmişi, tarihi, coğrafyası, sporu, kültürü ve ticaretinin ortak olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Geleceğimizi de birlikte inşa etmeliyiz." mesajını verdi.

Diğer taraftan AB Başkanlığı tarafından da Avrupa Günü'nü kutlamak için bir video paylaşıldı. Videoda, AB Başkanlığı ile Ulusal Ajans çalışanları, aileleri ve gönüllülerin farklı enstrümanlarla Avrupa Marşı'nı çaldığı görüntülere yer verildi.

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