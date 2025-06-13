AB heyetine ''Gizli tanıklarla suçlanıyorum'' yalanı... İmamoğlu 24 ''açık'' tanığı gizledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek için çıkar amaçlı suç örgütü' kurduğu iddiasıyla tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CHP yöneticilerinin, "dosyanın sadece gizli tanık ifadelerine dayandığını" savunmaya başladı. İmamoğlu'nun 20 yıllık iş arkadaşları ve İBB'de en üst düzeye atadığı yöneticilerin de aralarında bulunduğu 24 ismin 'açık' tanıklığını gizleme çabası dikkat çekti.

BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

İmamoğlu, bu savunmayı en son önceki hafta Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'a yaptı. Cools, Alman resmi haber kanalı DW Türkçe'ye verdiği röportajda, İmamoğlu'nun, "savcılığın gizli tanık ifadeleri ile hareket ettiğini" söylediğini aktardı. Soruşturmada tutuklanan 114 kişiden 25'i 'etkin pişmanlık' kapsamında yargı sürecine katkıda bulunmak amacıyla ifade vererek 'açık tanık' oldu ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler. İmamoğlu'nun aralarında ortak iş yaptığı ve üst düzey görevlere atadığı isimler ciddi suçlamalar içeren itiraflarda bulundu.

13 MİLYON TL ALDIM

İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas: Dosyada ilk itirafçı olan Abbas ifadesinde şu itiraflarda bulundu. "Murat Ongun ve Ertan Yıldız, Dijital Deneyim Müzesi'ni yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL 'yi yüklenici firmadan aldı."

Murat Abbas

ÇANTAYLA DOLAR GELDİ

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız: Yıldız ifadesinde şu itiraflarda bulundu: "Aykut Erdoğdu sözleşmede tadilat isteyen bir firmaya yardımcı olmamı istedi. Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız görüşmede firmanın talebinde sıkıntı görmediğini söyledi. Sonrasında Erdoğdu beni arayarak yanında bir çantayla Saraçhane'ye geldi. Fatih Keleş de sonradan geldi. Her ikisi de 1 milyon 200 bin dolar rakamı telaffuz ettiler. Keleş, Aykut'a 'tamam mı' diye sordu Aykut'un 'tamam' demesi üzerine çantayı alarak gitti. Keleş çantanın fermuarını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu gördüm."

Ertan Yıldız

KOMSİYON VİLLALARI

Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: Sarıyer'deki 1.5 milyarlık villaları İSKİ'den tahsil edemediği 500 milyon TL karşılığında İmamoğlu İnşaat'a 'komisyon' olarak verdiğini itiraf etti. Beyaz İnşaat ortağı Seyfi Beyaz: İmamoğlu ile bir dönem ortak inşaat yapan Beyaz ifadesinde Beylikdüzü projelerinde iskan alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Beyaz, West Side projesinde iskan almak için Adem Soytekin'e 3 milyon lira rüşvet verdiklerini itiraf etti.

Ali Nuhoğlu

ONGUN ONAY VERDİ

Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek: Murat Ongun'un onayı olmadan bir reklam şirketinin İBB'de iş yapmasının imkansız olduğunu anlattı. Çiçek şu itiraflarda bulundu: "Ongun firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.' diye duyururdu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı" ifadelerini kullandı.

RÜŞVET AĞINI ANLATTI

Panofekt, Genç Popülist Medya şirketi sahibi Eyüp Subaşı, ifadesinde İBB'deki rüşvet sistemini deşifre ederek şu itiraflarda bulundu: "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Nakit para alıp vermeler dahil tüm süreçler, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilindedir. Fatih Keleş ihalelerde benden ciromun yüzde 10'unu elden ve nakit olarak talep etti, ben de kabul ettim. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ihale sürecini benim kazanacağım şekilde organize etti."

Eyüp Subaşı

BORÇ ALTINDA RÜŞVET

NYN Yapım ve Prodüksiyon Şirketi sahibi Noyan Kırmızıgül: "Aldığım ihalede sürekli bahaneler bulunarak İBB tarafından ceza kesiliyordu. Durumu kurtarmak için İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi, elden teslim ettim, hak edişim hemen ödendi" dedi.

Noyan Kırmızıgül

İMAR İZNİ İÇİN BAĞIŞ

Gülaylar Grup İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, Ekrem İmamoğlu başkan olduktan sonra satın aldıkları proje arazisin imarı ile ilgili bağış yapmaya zorlandıklarını anlattı. Gülay şu itiraflarda bulundu: "İBB ile imzaladığımız protokolle 5 bin metrekare konut ve 400 metrekare ticari alan olmak üzere toplam 5 bin 400 metrekarelik alanı devrettik. Yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık.

Mehmet İlhan Gülay

İHALEYİ ALAN BELLİYDİ

Kazana Reklam ve Dekorasyon şirketi sahibi Hüseyin Kum İBB'nin yaptığı ihaleleri alacak kişilerin önceden belli olduğunu itiraf etti: "Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Murat Ongun ve Fatih Keleş, bu ödemeleri takip ediyordu" dedi.

Hüseyin Kum

ORTAĞINDAN İTİRAF

İmamoğlu ile bir dönem ortak inşaat yapan Seyfi Beyaz ifadesinde Beylikdüzü projelerinde iskan alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Beyaz, West Side projesinde iskan almak için Adem Soytekin'e 3 milyon lira rüşvet verdiklerini itiraf etti.

İTİRAFLARA CEVAP VERMEDİ

İmamoğlu, açık tanıkların kendisine yönelik suçlamalarına karşı genel olarak 'iftiralar' dedi, ancak suç duyurusunda bulunmadı, dava açmadı. Siyasi ve ticari hayatı boyunca en yakınında bulunan isimlerin de aralarında olduğu bu tanıkların suçlamalarına cevap vermedi, onlar hakkında suçlayıcı ifadelerde de bulunmadı. AKŞAM'ın ulaştığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, İmamoğlu ve CHP'nin şu ana kadar itirafçılara yönelik herhangi bir suç duyurusu ya da hukuki girişimde bulunmadığını söyledi.

'İŞKENCE' İDDİASI NEDEN?

Aksine bu tanıklara işkence yapılarak tanıklık yaptırıldığını öne sürdü. Aynı iddiayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dile getirdi. Bu yaklaşım, "tanıkları, mahkeme aşamasında ifadelerini değiştirmeleri için yönlendirme" amaçlı olduğu şeklinde değerlendirildi.

DOSYADA 7 GİZLİ TANIK VAR

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 açık tanık ve 7 gizli tanık yer alıyor.

İŞTE İTİRAFÇI OLAN DİĞER İSİMLER:

Panofekt Muhasebe Müdürü Murat Bıyık.

Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu.

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu.

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Arıoğlu.

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özge Arıoğlu.

Bilginay şirketi sahibi Aziz İhsan Aktaş.

Advertcity Reklam şirketi yetkilisi Güngör Gürman.

Advercity reklam şirketi ortağı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım.

Quara Medya Reklam Organizasyon yetkilisi Hasan Özsoy.

İş insanı Kabil Taşçı.

Avukat Süleyman Atik.

Mali Müşavir Meral Çakır.

İş insanı Taner Gümüş.

İş insanı Kadir Gümüş.

İnşaat Teknikeri Altan Gözcü.

BİLİRKİŞİ DAVASI 26 EYLÜL'E ERTELENDİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında hakkındaki soruşturmaları eleştirmiş ve hep aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia etmişti. İmamoğlu'na, "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, dün Silivri'deki duruşma salonunda yapıldı. İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi istemiyle 26 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada salonda hazır bulunması karara bağlandı.