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AB Konseyi Başkanı Michel, Hiroşima'yı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında nükleer silah kullanma tehdidini, 'küresel güvenlik tehlikesi' olarak niteledi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 02:45 - Güncelleme:
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Resmi ziyaret kapsamında Japonya'da temaslarda bulunan Michel, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentini ziyaret ederek, "dünyanın kitle imha silahlarından kurtulması" çağrısı yaptı.

Hiroşima Barış Anıt Müzesini gezen Michel, ziyaretçi defterini imzalayarak, Hiroşima'nın kendisine "nükleer silahların yok edilmesi için yoğun bir kararlılık" hissettirdiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinen Michel, Moskova'nın nükleer silah kullanma tehdidinin "küresel güvenlik tehlikesi, utanç verici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Michel, "Nükleer silahsızlanma ve silahların kontrolüne yönelik uluslararası esaslar ile küresel kuruluşlarımız var. Barış ve güvenliği korumak için bunları korumalı ve günlendirmeliyiz." dedi.

Ziyaretinde simgesel anıt mezara çiçek bırakan Michel, Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi ve "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarıyla bir araya geldi.

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