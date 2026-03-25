  • AB tescilledi... Bakan Yumaklı: Coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz
Güncel

AB tescilledi... Bakan Yumaklı: Coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz

Kayseri pastırması, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
AB tescilledi... Bakan Yumaklı: Coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirerek, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kayseri'nin asırları aşan lezzetinin, şimdi sınırları aştığına işaret eden Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Kayseri pastırması, özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi ve kendine has üretim tekniğiyle biliniyor.

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

