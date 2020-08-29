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AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger Türkiye'deki görev süresini tamamladı

Türkiye'de görev süresini tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 'Türkiye'de geçirdiğim 4 yılın ardından hoşçakal demek çok zor.' diye konuştu.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:46 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:58
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Gazeteciler Cemiyeti ve Balkan Araştırmacıları Gazeteciler Ağı, Türkiye'de görev süresini tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger için veda resepsiyonu düzenledi.

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde etkinlikte, desteklerinden dolayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından Berger'e plaket takdim edildi.

Berger yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de görev almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

'Türkiye'de geçirdiğim 4 yılın ardından hoşçakal demek çok zor. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu bir köşesinden diğer köşesini gezme fırsatı buldum. Bu ülkeyi benim için güzel kalan şey sadece fiziki özellikleri değil, aynı zamanda kültürü, sanatı, müziği, yemeği ve güzel dostlukları oldu'.'

Basının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Berger, delegasyonun gazetecilere desteğinin devam edeceğini belirtti.

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