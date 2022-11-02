AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kızılırmak Deltası'nı gezdi: Türkiye'de emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum

Meyer-Landrut'un yanı sıra Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Letonya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya ve İrlanda'nın büyükelçileri ile Portekiz ve Polonya'nın maslahatgüzarları, Kızılırmak Deltası'nda kuş gözlemi yaparak biyoçeşitliliği inceledi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Meyer-Landrut, Kızılırmak Deltası'nın tüm ülkeler için ortak değer olduğunu söyledi.

Biyoçeşitliliği korumanın önemini vurgulamak için deltayı ziyaret ettiklerini anlatan Meyer-Landrut, "Biliyorsunuz, dünyada nesli tehlike altında veya nesli tükenmekte olan türler var. Dolayısıyla iklim değişikliği etkilerini engellemek ve biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli. Sürdürülebilir farkındalığın da tam merkezinde yer alıyor. Burada, örneğin göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ki Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya giden veya aynı şekilde Asya'ya gidip gelen kuşlar var." diye konuştu.

Meyer-Landrut, deltadaki projelere tüm ülkelerin ortak çaba harcaması gerektiğine işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi:



"Ülkeler birlikte çalışmak durumunda. Avrupa Birliği 2002'den bu yana biyoçeşitliliğin korunabilmesi için 15 milyon avro destekte bulundu. Bu desteğini de sürdürecek. Çünkü burası bizim ortak doğamız ve coğrafyamız. Bu desteklerin ne kadar yerinde olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. Bu ortak çalışmalardan dolayı Türkiye'de emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

Öte yandan Meyer-Landrut ve büyükelçilerin deltada gezdiği elektrikli aracın önüne bir yılan çıktı. Araç, yılanın ezilmemesi için durduruldu. Görevliler, aracın altına giren yılanı alarak deltaya bıraktı.