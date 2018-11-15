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AB Türkiye Delegasyonu: PKK'nın listelenmesine ilişkin karar hiçbir şeyi değiştirmemektedir

AB Türkiye Delegasyonu, 'AB Genel Mahkemesinin PKK'nın listelenmesine ilişkin kararı hiçbir şeyi değiştirmemektedir. PKK hala AB'nin terör örgütleri listesinde kalmaktadır.' açıklamasında bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Avrupa Adalet Divanının, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalması kararına ilişkin, "AB Genel Mahkemesinin PKK'nın listelenmesine ilişkin kararı hiçbir şeyi değiştirmemektedir. PKK hala AB'nin terör örgütleri listesinde kalmaktadır." açıklamasında bulundu.
 
Delegasyondan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Adalet Divanının, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalması kararına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
 
Açıklamada, "AB Genel Mahkemesinin PKK'nın listelenmesine ilişkin kararı hiçbir şeyi değiştirmemektedir. PKK hala AB'nin terör örgütleri listesinde kalmaktadır." ifadelerine yer verildi.
 
Avrupa Adalet Divanı, bugün PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetmişti.
 
Terör örgütü PKK'nın AB Konseyine karşı açtığı davayı karara bağlayan Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, "PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyinin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine" hükmetmişti.
 
Terör örgütünün temsilcileri, AB Konseyinin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanına başvurmuştu.
 
AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

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