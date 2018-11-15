AB Türkiye Delegasyonu: PKK'nın listelenmesine ilişkin karar hiçbir şeyi değiştirmemektedir AB Türkiye Delegasyonu, 'AB Genel Mahkemesinin PKK'nın listelenmesine ilişkin kararı hiçbir şeyi değiştirmemektedir. PKK hala AB'nin terör örgütleri listesinde kalmaktadır.' açıklamasında bulundu.