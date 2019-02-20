AB ülkeleri vize ücretini 80 €'ya çıkaracak

AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

60 €'DAN 80 €'YA ÇIKACAK

Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN ONAYI GEREKİYOR

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.