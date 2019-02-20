AB ülkeleri vize ücretini 80 €'ya çıkaracak
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 €'ya yükseltilmesine onay verdi.
- AA
AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.
Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.
60 €'DAN 80 €'YA ÇIKACAK
Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.
Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek.
AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN ONAYI GEREKİYOR
Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.
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