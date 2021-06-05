Abant'ta drone ile vatandaşlara koronavirüs uyarısı

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:07

Her dönem yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ilgi odağı olan Abant'ta, Kovid-19 ile mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Abant Tabiat Parkı'nda görev yapan jandarma ekipleri de hem vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya hem de Kovid-19 tedbirlerinin denetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen noktalara yerleştirilen güvenlik kameralarını sürekli takip eden ekipler, kalabalık alanlarda bulunan ses sistemleri üzerinden anons yaparak vatandaşları uyarıyor.

Zaman zaman drone da kullanan ekipler, hem havadan tabiat parkının her noktasını kontrol etme imkanı buluyor hem de anonslarla Kovid-19 tedbirlerini hatırlatıyor.

Ekipler, drone ile yapılan anonslarla vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.