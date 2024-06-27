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Abart egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

Beylikdüzü'nde aracına taktırdığı abart egzoz ile çevreye rahatsızlık veren sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Abart egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza
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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 23 Haziran Pazar günü seyir halindeki bir aracın abart egzoz ile çevreye rahatsızlık verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, aracın sürücüsü U.O.'yu aynı gün yakaladı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, U.O.'ya 6 bin 439 liralık cezai işlem uygulandı.

KUMANDALI ABART EGZOZ SİSTEMİ TAKTIRMIŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, araç üzerinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen abart egzoz sistemi bulunduğu tespit edildi. Aracın egzoz sesinin bu sistem sayesinde kısılıp açılabildiği ve farklı araç seslerini çıkarabildiği gözlemlendi.

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