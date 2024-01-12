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Abartı egzozlu araç kullanan kişiye para cezası

Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Abartı egzozlu araç kullanan kişiye para cezası
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerince abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürütüldü.

Abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kişinin aracı, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde durduruldu

Sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı, araç da trafikten men edildi.

Araçtaki incelemede bıçak ele geçirilmesi üzerine sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

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