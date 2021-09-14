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Abartılı egzoz aracından etti: Para cezasında cabası

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde abartılı egzozu bulunan bir araç trafikten menedildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 01:02 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 01:02
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tanjant Caddesi üzerinde bazı araçların farklı saatlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede aşırı yüksek ses çıkaran abartılı egzozlarının olduğu belirlendi.

Trafikten menedilen aracın sürücüsüne idari para cezası kesildi, ceza puanlarıyla ilgili işlem yapıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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