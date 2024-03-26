ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara bir beş yıl daha yavaş gitmeyi kaldıramaz

GGYD'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'ndeki iftarda konuşan Altınok, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çekerek ramazan ayının ezilen ve sömürülen tüm insanlara kurtuluş getirmesi temennisinde bulundu.

Belediye başkanlarının, kentlerin geleceğini belirlediğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Belediye başkanları kentin geleceğine damgasını vurur. Ankara bir beş yıl daha yavaş gitmeyi kaldıramaz. Yani Ankara'nın beş yılı daha yavaş olamaz, Ankara'nın hızlanması lazım. Ankara'nın sanayide, ekonomide, ticarette, kültürde, sanatta, sporda ve tarımda hızlanması lazım."

Altınok, "31 Mart'ta ya Ankara kazanacak ya da Ankara duracak. Temennimiz Ankara kazansın, herkes kazansın. Bizim dönemimizde Ankara bir şantiye olacak ve Ankara'da herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.