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ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara, sanatın ve kültürün başkenti olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 'Ankara birçok şeyin başkenti olacak, sanatın, kültürün de başkenti olacak. Sanatta, kültürde, sporda Ankara üretir, İstanbul tüketir ama maalesef Ankara artık üretemiyor.' dedi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara, sanatın ve kültürün başkenti olacak
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Altınok, Estergon Kalesi'nde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin hazırladığı "Nevruz" sergisinin açılışına katıldı.

Sergi açılışında yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı'nı kutlayan Altınok, nevruzun bereket, sevgi ve barışın sembolü olduğunu söyledi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara birçok şeyin başkenti olacak, sanatın, kültürün de başkenti olacak. Sanatta, kültürde, sporda Ankara üretir, İstanbul tüketir ama maalesef Ankara artık üretemiyor. Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyet'imizin 100. yılına dair bir tane tuğlası yok. Konser var ama sanatçılar Ankara'dan değil, İstanbul'dan geldi, Ankara'nın parası İstanbul'a gitti. Devlet gibi bütçeyle maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatta yok, kültürde yok, trafik problem, ulaşım problem. Altınok'ta eser de proje de çok. Birileri de 'Benden bir şey beklemeyin'..., bekleyenlerden Altınok'a destek."

Sergiye katılan sanatçılara katılım belgesi veren Altınok, daha sonra serginin açılışını yaparak hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Estergon Kalesi'ndeki iftar programına geçen Altınok, buradaki konuşmasında, "31 Mart'ta Ankara'mızın gözü aydın olsun, karanlık Ankara'yı 31 Mart'ta hep birlikte aydınlatacağız." dedi.

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