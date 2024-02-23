İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0663
  • EURO
    33,6533
  • ALTIN
    2034
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız
Güncel

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Metro ve yeni bulvarlar yapılmazsa iki-üç sene sonra Ankara'nın trafiği yaşanmaz bir çile haline gelecektir. Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız.' dedi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız
ABONE OL

Altınok, Etimesgut'ta Korkut Ata Kültür Merkezinde Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonunca düzenlenen, hemşehri buluşmasına katıldı.

Keçiören'i bir gecekondu şehrinden turizm şehri haline getirdiklerini söyleyen Altınok, şimdi sıranın Ankara'da olduğunu, Başkenti hakkettiği hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi.

Ankara'daki işsizlik sorununu çözeceklerini ifade eden Altınok, "Ankaralı 31 Mart'ta bize emaneti tevdi ederse Akyurt fuar alanını bir yıl içinde hizmete açacağız. Binlerce insanımıza iş, Ankara'ya milyonlarca yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Ankara'da ulaşımın ciddi bir problem olduğunu dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Metro ve yeni bulvarlar yapılmazsa iki-üç sene sonra Ankara'nın trafiği yaşanmaz bir çile haline gelecektir. Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız. Spor, sanat, kültür, bilim, teknoloji ve gençlik merkezleri, kreşlerle şehrimizi donatacağız. Vereceğiniz oylar beş yıllık değil. Geleceğimize, kendimize, çocuklarımızın geleceğine, torunlarımıza oy veriyoruz. Ankara'yı çocuklarımıza, torunlarımıza layık olacak bir başkent yapacağız."

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.