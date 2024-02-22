ABB Başkan adayı Altınok: Başkente uluslararası bir sanat galerisi kazandıracağız

Altınok, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sanat Galerisinde "Osmanlı Bezemeleri Ustaların Elinden Lalezar" sergisinin açılışına katıldı.

Turgut Altınok, buradaki konuşmasında, Ankara'da kültür ve sanatın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Başkentte sanat sokağı bulunmadığını ifade eden Altınok, seçimi kazandığı takdirde sanat sokağı oluşturacaklarını bildirdi.

Ankara'yı yeniden kültür ve sanatın başkenti yapacaklarını ifade eden Altınok, "Uluslararası bir sanat galerisini başkentimize kazandıracağız." dedi. Altınok, sanat galerisinin Keçiören'de martta açılacak Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde bulunacağını belirtti.

Açılışın ardından Altınok, sergide eserleri bulunan sanatçılara hediye verdi. Sergideki eserleri inceleyen Altınok'a Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan da eşlik etti.

"MAL VARLIĞIMIZI DÜZENLİ OLARAK VERİYORUZ"



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığı hatırlatılarak, kendisinin de beyanda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, "Biliyorsunuz mal varlığımızı zaten düzenli olarak veriyoruz. Ama herkes gerçek mal varlığını söylesin. Samimi olacak herkes. Sağdan soldan hiçbir şey dolandırmayacak. Gerçek mal varlığını söyleyecek, söylemeli." diye konuştu.