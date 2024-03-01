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Güncel

ABB Başkan Adayı Altınok: Çocuklarımızı olimpiyatlara, şampiyonalara hazırlayacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın sporun da başkenti olacağını söyledi.

AA1 Mart 2024 Cuma 22:18 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok: Çocuklarımızı olimpiyatlara, şampiyonalara hazırlayacağız
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Altınok, genç sporcular ve bazı spor kulüplerinin temsilcileriyle Estergon Kalesi'nde düzenlenen "Gençlik ve Spor Buluşması" programında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Keçiören'deki spor tesislerinin bir benzerinin halen yapılamadığını ifade eden Altınok, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymanın, sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir toplumun temeli spor yapmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, birçok spor kampı ve uluslararası yarışmanın başkentte düzenlendiğine dikkati çekerek, gençlerin sporda başarı göstermeleri için gerekli bütün imkanları sağlayacaklarını belirtti.

Turgut Altınok, "Türkiye Büyükler Karate müsabakalarımıza 46 ilden gelenler var. Yarışmaya hoş geldiniz diyorum. Tabii işitme engelliler takımımız var, dolayısıyla onlara özellikle hoş geldiniz diyorum. Yıllar önce 94 yılında seçildiğimizde işitme engelli merkezi ve takımını kurmuştuk. 30 yıl önceden bahsediyorum. Ankara'mız gelecek dönemde sporun başkenti olacak. Bu da normaldir. Türkiye'nin başkenti Ankara'mız, sporun da başkenti olacak. Bu sözlerimizi hızlıca gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören'de yüzlerce yürüyüş yolu yaptıklarını anlatan Altınok, "Çocuklarımızı olimpiyatlara, şampiyonalara hazırlayacağız. Gençlerimize destek olacağız." diye konuştu.

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