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  • ABB Başkan Adayı Altınok: Emeklimize aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak
Güncel

ABB Başkan Adayı Altınok: Emeklimize aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 15 Nisan'da emeklilere 5 bin lira vereceklerini belirterek, 'Emeklimizin bütçesine aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak.' dedi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok: Emeklimize aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak
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Altınok, Altındağ'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı toplantıda Beşikkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, emeklilere yönelik iyileşmeye ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bütçe imkanları doğrultusunda emeklilerimize yapılacakları Cumhurbaşkanı'mız defaatle söyledi. Biz emeklilerimize 15 Nisan'da 5 bin lira vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. Emeklilerimiz de yararlanacak. 400 lira değil 2500 lira vereceğiz Ankarakart. İsteyen etini, sütünü, bakkaldan, manavdan ne varsa alsın. Doğal gaz desteğini de 500 liradan 1000 liraya çıkaracağız. Dolayısıyla 8 bin lira gibi yine emeklilerimize her ay bir desteğimiz olacak. 31 Mart'tan sonra Ankara'da bütün emeklilerimize, 18 yaş altı ve üniversite öğrencilerimize de ulaşım ücretsiz olacak. Bunların parasını biz vereceğiz. Baktığımız zaman emeklimizin bütçesine aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz."

Altınok, Antalya'da 600 konutunun olduğu iddiasına ilişkin soruya, "Onu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Londra'da daireyi nasıl, hangi parayla aldığını sorsunlar. Babadan kalan daha önceki mal varlığını söylüyorum. Bu mal varlığını bana değil de belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorun." cevabını verdi.

Turgut Altınok, daha sonra basına kapalı gerçekleşen programda Beşikkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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