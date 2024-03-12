İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0397
  • EURO
    35,0892
  • ALTIN
    2218.25
  • BIST100
    9069.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABB Başkan Adayı Altınok: Fuar merkezine en az 1 milyon yerli turist gelecek
Güncel

ABB Başkan Adayı Altınok: Fuar merkezine en az 1 milyon yerli turist gelecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Göreve gelmesi halinde bir yıl içerisinde Ankara'ya fuar alanı yapacağını anlatan Altınok, fuar merkezine en az 1 milyon yerli turistin geleceğini söyledi.

AA12 Mart 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok: Fuar merkezine en az 1 milyon yerli turist gelecek
ABONE OL

Altınok, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Altındağ Kültür Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların ramazanını tebrik ederek, 31 Mart seçimlerinde kazananın Ankara olacağını söyledi.

Göreve gelmesi halinde bir yıl içerisinde Ankara'ya fuar alanı yapacağını anlatan Altınok, fuar merkezine en az 1 milyon yerli turistin geleceğini kaydetti.

Sosyal destek projelerine de değinen Altınok, verilen sosyal desteklerin bölge esnafında geçerli olacağını ve Ankara esnafının yılda 50 milyar gelir elde edeceğini söyledi.

Altınok, "Ayda 5 bin lira emeklimize vereceğiz. 400 lira yerine gıda ve ihtiyaç için 2 bin 500 lira vereceğiz. Bana 'Kaynağı nereden bulacak?' diyordu. Şimdi kendi yatırmaya başlamış 2'şer bin lirayı. 'Bayramda da 5 bin lira yatıracağım' diyor. Kimse babasının parasını yatırmıyor." diye konuştu.

İftar programına TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Altındağ Belediye başkan adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.