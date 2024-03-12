ABB Başkan Adayı Altınok: Fuar merkezine en az 1 milyon yerli turist gelecek

Altınok, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Altındağ Kültür Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların ramazanını tebrik ederek, 31 Mart seçimlerinde kazananın Ankara olacağını söyledi.

Göreve gelmesi halinde bir yıl içerisinde Ankara'ya fuar alanı yapacağını anlatan Altınok, fuar merkezine en az 1 milyon yerli turistin geleceğini kaydetti.

Sosyal destek projelerine de değinen Altınok, verilen sosyal desteklerin bölge esnafında geçerli olacağını ve Ankara esnafının yılda 50 milyar gelir elde edeceğini söyledi.

Altınok, "Ayda 5 bin lira emeklimize vereceğiz. 400 lira yerine gıda ve ihtiyaç için 2 bin 500 lira vereceğiz. Bana 'Kaynağı nereden bulacak?' diyordu. Şimdi kendi yatırmaya başlamış 2'şer bin lirayı. 'Bayramda da 5 bin lira yatıracağım' diyor. Kimse babasının parasını yatırmıyor." diye konuştu.

İftar programına TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Altındağ Belediye başkan adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.