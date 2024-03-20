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ABB Başkan Adayı Altınok: Şehit ailelerine vatanın ve milletin vefa borcu var

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok: Şehit ailelerine vatanın ve milletin vefa borcu var
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AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen iftar programında konuşan Altınok, şehit ailelerine vatanın, milletin, ülkenin ve devletin vefa borcu olduğunu belirtti.

Altınok, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dedi.

ŞEHİT YAKINLARINA SOSYAL TESİS VAADİ

31 Mart'taki seçimde kendisinin kazanması halinde, şehitler için bir otel ve sosyal tesis yapacağı vaadinde bulunan Altınok, Ankara'ya gelen bütün şehit yakınlarının burada kalacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, şehit mezarlıklarının belediye tarafından temizlenmediğini savundu. Cebeci ve Karşıyaka şehitliklerini pırıl pırıl hale getireceğini söyleyen Altınok, şehit mezarlıklarının bir cennet bahçesi olduğunu, bu hizmetin de bir şeref olduğunu kaydetti.

İftar programına, Ankara milletvekilleri Vedat Bilgin, Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

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