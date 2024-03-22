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ABB Başkan Adayı Altınok, Sincan'da iftar programında katılımcılara hitap etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Sincan'da iftar programına katıldı.

AA22 Mart 2024 Cuma 21:05 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Altınok, Sincan'da iftar programında katılımcılara hitap etti
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Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında katılımcılara hitap eden Altınok, ramazan ayının, Filistin halkının kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili konuşan Altınok, Sincanlılardan Cumhur İttifakı'nın Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan ve kendisi için destek istedi.

Altınok, göreve gelmeleri durumunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kulübüne destek olacaklarını bildirerek, "Taraftarları otobüsle alacağız, kulübe otobüsleri teslim edeceğiz. Ankaragücü taraftarının deplasmana 'ne ile gideceğim?' derdi olmayacak, otobüsleri vereceğiz." diye konuştu.

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