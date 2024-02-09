İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6843
  • EURO
    33,1273
  • ALTIN
    1997.72
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABB Başkan adayı Altınok, SKM açılışına katıldı
Güncel

ABB Başkan adayı Altınok, SKM açılışına katıldı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Haymana ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 18:00 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok, SKM açılışına katıldı
ABONE OL

Haymana Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlar ve muhtar adayları ile bir araya gelen Altınok, burada, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Altınok, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Turgut Altınok ve Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymanalılara seslenerek seçimlerde destek istedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.