ABB Başkan adayı Altınok, SKM açılışına katıldı

Haymana Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlar ve muhtar adayları ile bir araya gelen Altınok, burada, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Altınok, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Turgut Altınok ve Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymanalılara seslenerek seçimlerde destek istedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.