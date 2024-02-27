ABB Başkan Adayı Altınok: Şu an Ankara en pahalı suyu tüketiyor, suda yüzde 50 indirim yapacağız

Altınok, Keçiören'de düzenlenen "Kırıkkaleliler Buluşması" programında, Keçiören Belediyesi olarak ABB'den daha fazla eser yaptıklarını söyledi.

Ankara'da trafik sorununun arttığını belirten Altınok, "Belediye Başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye Başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır." diye konuştu.

Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda da başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek." diye konuştu.

"ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Ankapark'ın" yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Altınok'ta ne haram para var ne de kara para var. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.