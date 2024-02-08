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ABB Başkan adayı Altınok'tan esnaf ziyareti

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok'tan esnaf ziyareti
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Altınok, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Altınok, esnafa hayırlı işler diledi.

Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Altınok, göreve geldiklerinde Ankara'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Altınok'a ziyaretlerde, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin ve partililer de eşlik etti.

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